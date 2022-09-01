藝人吳鳳從土耳其來台發展多年，時常在臉書分享日常生活及討論議題，日前2022米其林名單出爐，號稱「美食之都」的台南卻連一顆星都沒得到，對此他點出關鍵原因，讓網友聽了大表贊同。

《米其林指南》名單公布，台南餐廳完全沒有入選，可以說是跌破眾人眼鏡，讓不少網友大抱不平，對此，吳鳳表示要入選已經不容易，加上餐廳氣氛跟環境也是考量條件，被稱為「美食之都」的台南，通常是指在地料理或小吃做出來的創意料理，因此以國際水準評比，這類餐廳比較難被選上，但絕對不是不好吃，只是需求與族群不同，希望網友不要太難過，接著強調大家不是天天吃米其林餐廳，而是選擇符合自己口味的食物，這些美食就是我們心裡的米其林。

吳鳳表示身為生活在台灣16年的外國人，建議大家能把宣傳台灣美食的資訊給國外，因為台灣美食在國外幾乎沒有知名度，而且多被列入中國料理菜單中，坦言需要多點包裝以及推廣跟規劃，希望藉此幫台灣美食創造更多價值。

對此，網友紛紛留言：「便宜又普遍的美食才是我們心中的米其林，沒入選不要太在意」、「過生活很難天天米其林！平凡的人情味美食也很好」、「完全說出台南人的心聲」、「被入選米其林的餐廳或小吃不見得每家都好吃，最符合自己的口味才是最好吃的」。