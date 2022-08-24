民進黨台中市長候選人蔡其昌24日出席台中市職業總工會勞工政策與勞動權益促進座談會，針對有媒體提出，「台中市是六都平均薪資墊底」蔡其昌表示，其實跟台中的產業的特性有關係，如果就業機會變多，平均薪資要提升，或讓台中的產業附加價值變高，就可解決現狀。

蔡其昌指出，讓中小企業的獲利能力能夠一定程度的提升，那薪水上升的機會就會提高，薪資提升有一定的市場機制，但市府也可以透過協助企業提升附加價值，讓企業獲利能力增加，平均薪資上漲的機會也會增加，

蔡其昌說，主張讓未來中科擴大，讓更多的科技業能夠進駐台中，同時還有傳統機械產業，政府透過機械聚落的協助，成立機械業全球的銷貨中心，對機械的幫助很大，獲利能力增強，平均薪資就可能上升、環環相扣，最重要的是提出經濟政策、產業政策的解方，有想像、有作為、有行動、有方法，才有可能落實平均薪資逐年上升。

另媒體詢問，江肇國臉書貼文米其林美食，蔡留言「沒揪」，蔡表示，他從小就喜歡吃，也寫1本台中的美食書，所以當然會希望我的每個朋友，除了肇國還有許多立委，他們的選區內有許多的美食，我都會希望他們揪一下，希望大家吃美食能夠呼朋引伴。

蔡其昌說，舉例清水米糕，這麼好吃也沒有入選，還有很多銅板美食沒有入選，像是大甲的水煎包、清水的紅豆餅、米苔目，還有北屯的雞肉飯，第二市場也很多小吃。細數每一個行政區，好吃的東西太多了，我覺得台中是一個很有潛力的地方，等著大家去挖掘。

至於東海大學師生呼籲廢除勞作教育一事，蔡其昌表示勞作教育從我唸大學，就有些老師跟同學會希望說把它廢除，但仍有學長姐覺得這個不應該廢除，是東海的精神象徵，他認為民主社會，讓學校師生來討論，對東海長遠的發展都是比較健康的。