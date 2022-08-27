蔡其昌競選總部內規畫有親子共讀區，他說，希望讓總部不只是競選的地方。(林欣儀攝)

選舉倒數91天，民進黨台中市長參選人蔡其昌競選總部首度開箱，同時舉辦發言人群見面會。總部內規畫親子共讀區、網美打卡牆及強調性別友善的廁所，蔡其昌說，競選總部呈現他對永續、環保及科技的城市治理理念，打造這個實驗場域，就是對台中城的想像，未來將發揮在更大的市政空間。

記者會主持人林楚茵一聲「Action」指令，蔡其昌與競選總幹事何欣純、張廖萬堅，以及發言人林靜儀、林德宇、黃守達、廖芝晏同時拍板開箱，蔡其昌並帶領支持者踏入總部，在大片網美牆前與林楚茵擺出愛心姿勢合照。

蔡其昌的競選總部原是一處廢棄舊餐廳，他說，自己喜歡做化腐朽為神奇的工作，最會把老舊的東西翻新，未來若當市長，也要讓舊城區翻新、為台中添新裝；城市必須要生態，在永續環境中發展，空間中心點設計植生牆，藉以強調節能減碳與永續發展。

特別的是，總部內還有親子共讀區，蔡其昌說，希望讓總部不只有競選功能，也可以讓所有人近來，他過去在海線成立海灣繪本館，改就老舊眷村中的房舍，成為孩子的舒適空間，現在將繪本館行動化，若當選市長，將為城市寫下精彩的一頁。

而成立發言人群，蔡其昌也說，他的發言人須要具備3個特質，就是眼睛比他大、是俊男美女、比他聰明，發言人群經過精挑細選，不但要論述他對城市治理的政見政策，更要針對不實抹黑與惡意攻擊做適當防禦。