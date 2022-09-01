民進黨新北市候選人林佳龍今出席「林佳龍與立委蘇巧慧聯合競選總部開幕」，提及對手新北市長侯友宜，林佳龍認為他不適合連任原因包括本位主義、獨善其身，有時流於爭功諉過，遇到問題也不認罪，使得新北市新的時代無法來臨，強調此戰非只是他的選舉，也是民進黨的選舉，更是所有新北市民要參與一場重要民主戰役。

林佳龍表示，團隊競選進度很有節奏，從他接受徵召提名到現在已一個半月，他以形成競選團隊並進駐總部，並提出百項政見及與舉辦議員的座談會，前天他也正式登記參選，今天是12個分區、第1個設立的總部，代表選舉進入新的階段。

林佳龍說，今起從一個市長候選人變12個戰區指揮官，配合議員成立競選總會，也會開始展開中型的造勢活動，聚集人氣，之後抽籤號碼出爐後，就會進行最後衝刺，會辦大型造勢活動，總統蔡英文、副總統賴清德、行政院長蘇貞昌、立法院長游錫堃都在新北有很好的基礎，此戰非只是他的選舉，也是民進黨的選舉，更是所有新北市民要參與一場重要民主戰役。

競選口號訴求「新北大翻新」，林佳龍解釋，因為新北市在侯友宜執政領導下已12年，但還是停留在未升格前的格局，新北市是第一大城市，但17年沒有政黨輪替，導致在六都競賽屬於後段班。

林佳龍表示，要打造一個新的新北市，需要有新的新北市長，需要有三新，一是要「新的首都圈聯合治理」，並成為火車頭，因新北連結台北、桃園、基隆甚至到宜蘭共有1000萬人口，新北要動起來才會帶動這區域連動，需要新的國土規畫才能帶動區域聯合治理。

第二新是要國際化，新北市這12年都沒有讓國際看到新北市，姊妹城市沒有政績，也沒有招商引資，在六都中落後，也沒找不太到五星級飯店及米其林餐廳，所以一定要國際化。

第三新是移居智慧城市，以人為本，新北市民不是二等公民，不是環繞台北進出的衛星城市，流於鄉鎮主義。