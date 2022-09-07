新北市長侯友宜接受本報專訪時，對於未來是否願扛下2024年重擔，沒有迴避，並稱「勇於承擔責任、樂於接受挑戰、全力以赴、不計成敗」。民進黨新北市長參選人林佳龍今回應，侯市長既然已經表態，不管他未來生涯要怎麼規畫，新北市民不用浪費那張票去投給他。對此，侯友宜選辦發言人陳柏翰強調，奉勸林佳龍將焦點聚焦在市政願景的討論，不是將台北市政見複製貼上。

陳柏翰說，「勇於承擔、接受挑戰」是侯友宜擔任公職以來秉持的原則，40年來歷練10餘個職務，全力面對被賦予的責任，不曾改變，侯友宜今天上午也說得很清楚，勇於承擔、全力以赴是指現在的工作，讓市民看到新北市的進步，才是當前最重要的事情。

陳柏翰說，林佳龍稱請市民不要浪費選票，但民主精神就是「讓人民透過選票來檢驗候選人，做得好不好、提不提的出好的政見」，相信民眾智慧有最清楚的判斷，奉勸林佳龍聚焦在市政願景的討論，不是把「台北市像是連結大小齒輪的承軸」的政見直接複製貼上，改成「新北是連結所有其他城市的軸承」，只想用「新北市就是備胎」的敷衍心態，應付完這場選舉。