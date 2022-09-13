爭取連任的新竹縣長楊文科，競選總部公布競選文宣小物。（楊文科競選總部提供／羅浚濱新竹傳真）

爭取連任的新竹縣長楊文科，競選總部公布競選文宣小物。（楊文科競選總部提供／羅浚濱新竹傳真）

爭取連任的新竹縣長楊文科，13日由競選總部公布「莫蘭迪」色調的競選文宣主視覺，從視覺符碼、線條、配色，完全走年輕化路線，色調以清新藍色調，搭配未來科技的灰色調，整體突顯楊文科持續開創年輕有活力的新竹縣，積極爭取年輕選票的支持。

楊文科陣營指出，競選文宣主視覺以「迎向新竹縣」（贏向新竹縣）為標語，營造簡短、有力、充滿正能量的印象。

競選識別則以新竹縣的「竹」字為發展主軸，藍色調設計出動感的雙人向前行識別標誌展現「竹」字樣，上下則採用灰色流線型呈現風的概念，整體表現出攜手迎向更加嶄新美好的新竹縣。

楊文科陣營表示，主視覺透過時下最流行的「莫蘭迪」色彩學概念，整體突顯楊文科寧靜、溫暖的個人特質，也傳達他能吸納時代新知，具有開創年輕、有活力新竹縣的能力。

競選文宣小物則是配合防疫，以「竹」字樣LOGO設計出藍色與粉紅色兩種跳色造型口罩，文青感十足，還推出可以對抗「秋老虎」的荷葉扇，和隨身好物面紙，一如楊文科之於鄉親，都是身邊的好幫手。

楊文科25日將在縣府前廣場舉辦競選總部成立大會，邀請鄉親一同共襄盛舉，見證新竹縣邁向科技首都、幸福城市。