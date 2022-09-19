縣府為推廣新竹縣的好山好水，8月中旬展開「竹縣抽好禮 遊購Amazing」活動，民眾只要下載「好客Point」APP，就有機會抽到「好客住宿券」與「好客Point」合計800元的數位優惠券，在竹縣百餘家合作業者住宿用餐購物可折抵消費，目前參加的2萬多人有13500人中獎，請民眾把握28日截止的最後機會。

縣長楊文科表示，縣府今年推出「竹縣新13景」和12條具動物名步道的「森遊竹縣-皮皮獅同樂會」，1到7月到新竹縣遊客累積達378萬人次，相較去年同期258萬人次，成長超過40％。

楊文科在北台7縣市行銷特色商圈時，力推北埔老街商圈，指200公尺的老街有金廣福、天水堂、姜阿新洋樓、忠恕堂、慈天宮、姜氏家廟與鄧南光影像紀念館等7處古蹟，能感受歷史情懷，還能品嘗客家美食。

交旅處長游志祥表示，縣府推出數位優惠券抽獎活動，有6千份600元「好客住宿券」及1萬2千份200元的「好客Point」，民眾只要下載「好客Point」APP，註冊會員並完成實名制驗證即可參加抽獎。

「好客住宿券」合作旅宿業有新竹豐邑喜來登大飯店等30家，抽獎後透過簡訊將領獎連結傳送至中獎民眾的手機，民眾到合作旅宿業住宿時出示QRcode，就可直接折抵消費600元，入住統一渡假村可享每房加碼補助400元，等於入住現省1000元。

「好客Point」可使用在商圈、休閒農場、農會及遊樂區等，合作業者有70多家，中獎後將200元點數直接存入民眾註冊的「好客Point」APP帳戶中，在小叮噹主題樂園使用，可以直接購買500元門票1張。

游志祥指出，1萬8千份的數位優惠券，目前有2萬多人參與抽獎，已抽出2個梯次13500份中獎者，沒有抽中的名單會遞延至最後第3梯次，想抽數位優惠券的民眾，要把握最後1次機會，在28日截止前完成登記。