交通部觀光局今日舉辦「合法旅宿POP-UP一日快閃」活動，呼籲民眾訂房前要選擇合法旅宿保護權益，旅客可謹記2大選宿秘訣，第一是訂房前先上網查證號，第二是check-in時看標章，確認是否為合法業者。

「合法旅宿POP-UP一日快閃」活動採免費入場，民眾不但可以看表演還有機會抽大獎。合法旅宿快閃活動現場模擬飯店民宿的實景，除了重現8月份所推出「旅宿快篩」網路遊戲實景，也仿旅宿大廳規劃Check in櫃檯、視聽室、娛樂區等旅宿空間，引領民眾前來探索，認識合法旅宿。

活動現場透過3台「合法安心」、「訂房放心」、「服務暖心」的互動式遊戲機台，讓民眾於規定秒數內挑戰最高積分，除了快速辨識合法旅宿，也考驗民眾的反應能力，挑戰最高積分的民眾將有機會抽到萬元住宿券、千元餐券、旅行組、登機箱等豐富好禮。

觀光局副局長周廷彰表示，消費者不管出去玩或出差，住宿安全都很重要，呼籲民眾選擇合法旅宿，有政府核發執照，不管消防或安全、隱私、衛生方面都能獲得保障。消費者可以先在觀光局的台灣旅宿網裡面，先查對方有無合法旅宿證照，入住報到時再看有沒有合法旅宿標章，認清標章可以保障消費安全，住得安心又放心，消費、服務更溫馨。