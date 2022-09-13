國民黨副主席連勝文（右四）13日南下為高雄市長參選人柯志恩（左三）、高雄市議員參選人白喬茵（右）加油打氣，眾人高喊凍蒜。（林瑞益攝）

國民黨副主席連勝文13日晚間出席工商建研會南區聯誼會，國民黨高雄市長參選人柯志恩陪同。媒體問及民進黨去年阻擋購買疫苗，連勝文痛批台北市長參選人陳時中去年在擔任衛福部長時在立法院公開說謊，還指在柯志恩身旁討論陳時中是浪費時間。

對於民進黨政府卡疫苗，慈濟證實在去年五月有阻擋，是誰在說謊？連勝文表示，陳時中於去年5月28日在立法院公然對全國民眾說謊，說BNT疫苗是中國疫苗，抹紅此疫苗，這實在是很荒謬。

連勝文說，這是典型的假訊息，藉此迷惑社會大眾。連勝文批陳時中在立院公開說謊的行為簡直是騙子。為何台灣詐騙如此風行？這是因為大官騙人還可以當選，可以拿到這麼多好處，讓每個人起而效尤，這也是台灣詐騙分子如此風行的原因。當陳時中在國會殿堂公開說謊，這不叫卡、擋疫苗，還叫做什麼？

至於陳時中盜用美食家的圖片，陳時中雖然有道歉，但卻放任其他人出來咬人。連勝文說，今天在柯委員的身旁討論陳時中，實是很浪費時間，在這麼好的人面前講這種事情，這社會的騙子真的很多，柯志恩聽後笑了幾聲。

連勝文建議，做錯事情就乾脆道歉，不要放任鷹犬、走狗去修理別人，這是民進黨一貫的做法，2020年7月柯志恩擔任國民黨智庫執行長，就呼籲政府要快點採買疫苗，當時主張進口BNT疫苗，但民進黨與陳時中這群人卻放任鷹犬與走狗去抹黑、抹紅，打擊對手，此作法已經不是第一次了。

柯志恩對此沒有回應，僅表示上午已經回答過問題。在餐會開始前，連勝文與柯志恩、國民黨高雄市議員參選人白喬茵等還高呼凍蒜，炒熱氣氛。