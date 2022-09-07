新北市長侯友宜的競選辦公室在今(7)日正式開箱亮相，宣示他將逐步展開競選行程，侯友宜下午出席活動，被問及何時會請假來全力投入選舉時，他表示目前還是市政優先；不過侯友宜也透露，到了選舉末期一定會告假，但時間點依照選辦的規劃來進行。

針對請假競選的規劃是什麼時候、是否有全台輔選的規劃等問題，侯友宜表示，最重要的還是要把現階段市政做好，選舉的規劃很清楚，會按照選辦的節奏。

他說，目前除了要面對議會、議題外，還要面對市民朋友的希望，自己在四年內沒有兌現或還沒有做完的政見，都要把它做到好。

至於全台輔選，侯友宜則指出，長期以來，他跟各縣市彼此之間，只要是對雙方能夠共好的好政見，都會一起攜手合作，所以在面對各縣市的過程中，希望我們一起討論，讓各縣市、台灣共好，會以團隊合作的方式，努力的在這塊土地生根。

他強調，選舉只不過是一個過程，在過程中會把握最重要的時間來努力的衝刺，現階段市政優先，但難免還是會有一些選舉的行程，自己只能利用假日閒餘的時間，來盡力幫助選舉過程需要做的事情，把它做好，「最重要的還是把市政優先，至於選舉就按照選辦的節奏來做」。

不過有媒體追問，指出新北市議會這一個會期結束是否就是請假的時間點時，侯友宜則回應稱，不管議會結束與否，若需要市政優先，我們還是以市政為最大的優先；至於到選舉末期，一定會有請假，那請假的時間點，會按照選辦的相關規劃來做。