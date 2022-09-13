蔡英文總統日前在公開活動，批評台中市長盧秀燕「忙著送往迎來」，13日台中市議會市政總質詢，市議員陳文政批評，身為我國首位女性總統，卻用這種粗暴的言語對待其他女性政治人物，不但丟失總統應有的高度，更拉低選舉的格調。

陳文政說，本次台中地方選舉風氣，政治口水以掩蓋了政策討論，尤其蔡英文總統日前在活動中，說到「有些人喜歡自稱媽媽市長，對市政毫無關注，把大部分的心力花在送往迎來上」。陳文政說，用詞看似溫和，但細究意涵，說女性喜愛交際應酬，相當粗暴。

陳文政說，蔡英文總統最愛稱自己是「辣台妹」，同樣都是女性政治人物，應該深知女性從政有多不容易，竟還用這種不三不四的隱晦言論攻擊其他女性從政者，已經失去總統應有的高度，也讓政治的口水，掩蓋了選舉時應出現的政策辯論與探討。

陳文政表示，台中市民的眼睛是雪亮的，誰在做事，誰再惹事，大家心裡都有底，盼選舉應回歸政策討論，而不是放話、影射、抹黑。