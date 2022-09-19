台中市長盧秀燕表示，目前台中市的文化推動經費應屬於中段班，仍有努力空間。(林欣儀攝)

台中市素有「文化城」美譽，每年編列的藝文相關經費卻低於全國平均值，民進黨議員質詢說，台中每萬名市民享有的藝文活動場地數僅0.9處、活動數19.45個，在六都排名倒數，文化城臉上無光；市長盧秀燕強調，市府當初呈報文化部的數字不完整，台中不是末段班，目前應為中段班，但仍有努力空間。

市議員王立任、謝志忠、張耀中、張玉嬿、黃守達在市政總質詢指出，根據文化部的統計數據，台中市文化預算占總預算2.38％、比全國平均的3.04％還低，在六都中位居第四，且台中市民享有的藝文活動場域、數量分別位居六都倒數一、二名，數字顯示市府不夠重視藝文發展。

謝志忠接著說，文化之都的口號不是說說就好，台中市的藝文要走向什麼方向？市府應仔細思考；他舉2018年經發局舉辦的創新設計競賽為例強調，這是屬於文化軟實力的一環，當時許多參賽者表現優異，卻舉辦2屆就沒再辦，台中市的創新競賽新苗才成長卻終止，令人遺憾。

王立任強調，文化是城市發展的潛力，需要長時間累積與醞釀，身為文化城的台中市，文化預算占比與民眾分配到的場域、活動數量都低於全國平均，讓台中市臉上無光，市府應大力支持文化經費，且落實執行。

盧秀燕強調，文化部的數據未包含綠美圖經費與其他基金，此數字不夠真實，市府會向中央反映，並持續加強文化發展，目前台中市的文化應屬於中段班，仍有努力空間。

文化局指出，市府積極推動各項藝文活動，除推動綠美圖開工、新建及優化圖書館空間，也舉辦各項活動，目前新增的地方文化館、社造點、藝術亮點及街藝表演場地超過300處據點，且在「2022全國縣市施政滿意度調查」中，台中市在藝術文化項目獲得金獎肯定。