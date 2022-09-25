知名劇團「紙風車劇團」昨晚睽違6年再度在鶯歌演出，新北市議員參選人卓冠廷邀請劇團到鶯歌國中演出「蕃薯森林奇遇記」，吸引超過3000人到場看戲。（卓冠廷辦公室提供）

知名劇團「紙風車劇團」昨晚睽違6年再度在鶯歌演出，新北市議員參選人卓冠廷邀請劇團到鶯歌國中演出「蕃薯森林奇遇記」，吸引超過3000人到場看戲。卓冠廷表示，土樹三鶯過去較少有藝文活動進駐，因此才發想邀請劇團到鶯歌表演，希望未來每一年都能邀請藝文活動到土樹三鶯演出。

卓冠廷說，昨日陰雲綿綿，一度擔心演出受到天氣影響，所幸傍晚雨勢漸歇，團隊努力讓演出能順利進行，他認為，選舉可以做不同的事，受到太太洪慈庸的啟發，想把土樹三鶯過去較少的藝文活動資源帶進來，鶯歌已有6年沒有紙風車表演，因此今天特別帶著全家一起觀看。

洪慈庸表示，女兒小鹿只有3歲半，平時夫妻兩人常在新北輔選，今天特別帶小鹿從台中北上，小鹿從2、3天前就開始期待，每天下課都在詢問何時看表演，如今活動順利舉辦，令她非常開心。

卓冠廷表示，昨天保守估算有超過3000人看表演，可見鶯歌鄉親非常認同藝文演出、閤家同樂的活動，盼未來每一年都能邀藝文活動來土樹三鶯演出，將盡更大的力量，讓更多的藝文活動來他的故鄉。