外百老匯經典音樂劇《夢幻愛程》（The Fantasticks），正式在台演出，演員楊呈偉化身劇中的說書人。（華文音樂劇提供）

演出超過一甲子的外百老匯經典音樂劇《夢幻愛程》（The Fantasticks），正式在台演出，由演員聶雲、楊呈偉、劉子銓、蔡松廷、藍紫綾等人，挑戰連演超過50場。

聶雲表示，《夢幻愛程》籌備超過一年，台前台後每個人投入多了少心力已數不清，希望在這個資訊爆炸的時代，大家能走進劇場，靜下來享受一段表演、聆聽一個故事。

劉子銓也表示，去年他主動報名參加音樂劇甄選，想不到被選上，開心美夢成真；他也表示，這部劇每首歌曲都很好聽，在家裡也經常唱給剛出生的妹妹聽，妹妹也很喜歡。

蔡松廷表示，這是一部經典雋永的作品，雖然為了全英文演出，花了非常多時間練習，但能夠將世界名作帶給觀眾，是很令人興奮的事。

而睽違多年，再度於台灣演出音樂劇的百老匯明星楊呈偉，特地從美國返台獻演；楊呈偉表示，30年前他曾於美國製作及演出過《夢幻愛程》，很開心能再次於台灣演出這部劇，與台灣演員及團隊工作非常珍貴，希望有更多台灣觀眾因此愛上音樂劇。

《夢幻愛程》1960年首演於美國紐約，該劇也曾奪得全球戲劇界「奧斯卡」獎項美國東尼獎（Tony Awards）、外百老匯戲劇獎奧比獎（Obie Awards）、羅特獎（Lucille Lortel Awards）等多項大獎，並曾改編為電影大螢幕作品。演出將即日起至11月13日，在松山文創園區多功能展演廳登場。