音樂會曲目以捷克文學家法蘭茲‧卡夫卡（Franz Kafka）的經典名著《變形記》為演出主軸，精彩的演出令觀眾讚譽有加(圖／金門縣教育處提供)

由教育部指導、金門縣教育處主辦的「2022小小市民跳島巡迴音樂會—卡夫卡變形記、鄭和下西洋的秘密」，今（24）日晚間7時於金門縣文化局演藝廳熱力演出，吸引上百名觀眾到場欣賞，藉由悠揚樂音的伴隨，聆賞音符的美妙與文學的情感，精彩的演出令觀眾讚譽有加。

這場音樂饗宴可謂係文學、美術及音樂的跨領域結合，活動曲目搭配被譽為現代主義文學先驅的捷克文學家法蘭茲‧卡夫卡（Franz Kafka）的經典名著《變形記》為主軸，輔以榮獲4次「金鼎獎」得主的金門縣繪本作家李如青老師的《鄭和下西洋的秘密》為支線，以科技動畫的方式呈現經典文學繪本，帶領孩童在欣賞優美樂聲的同時，一同栽進繪本文學的奇妙世界。

教育處表示，登台表演的音樂演奏者有一半是金門在地學習管樂的青少年學生，是極具教育意義的活動；縣府特別感謝台北市民管樂團辛苦地規劃籌備，提供學子們難忘且盛大的交流演出機會；亦感謝本縣優秀的樂團指導老師張國威老師、李卓恩老師、張震宇老師、許馨心老師及許亨瑞老師，利用自己的假日時間，緊鑼密鼓地為本縣的學子加強練習；也感謝鄉親們的配合讓活動順利圓滿，亦請大家給予金門學習管樂的孩子更多鼓勵，一同為地區音樂藝術及美感教育努力！