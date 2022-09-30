由高雄市政府客家事務委員會與財團法人高雄市客家文化事務基金會主辦的「覓˙黑川—美濃甜蜜巷Walk inn系列活動」紀念音樂會✕甜蜜市集，10月1日下午2點將在高雄勞工公園跨域登場，民眾可以一邊觀看「覓˙黑川」音樂會的精彩表演，一邊逛逛好吃又好玩的甜蜜市集。

當天有音樂會並邀請客家、小農及文創攤商的甜蜜市集，並安排絹印DIY、人物速寫、親子彩繪陀螺DIY等活動，更有大小朋友喜歡的雜技表演以及薩克斯風現場演出，創造市集溫馨又甜蜜的氣氛。主辦單位還貼心地安排野餐區及飲食區，現場有限量的野餐墊可以免費借用。

高雄市政府客家事務委員會楊瑞霞主委表示，「覓˙黑川」音樂會卡司陣容堅強、內容豐富又多元，邀請到雙金歌王林生祥、金曲歌手蕭迦勒、熱情活力黑旋風樂團、音樂才子劉道文、留奧女高音連筱筠等歌手精彩演出，還有古典樂團結合現代舞團的地景舞蹈，呈現客語、台語、原住民語、華語、日語、古典樂、現代舞的跨域演出，帶領民眾穿梭在傳統與現代的時空與熱情洋溢的氛圍中。

楊瑞霞表示，「覓˙黑川—美濃甜蜜巷Walk inn系列活動」，是因為百年前美濃國小第3任校長—黑川龜吉先生的故事作為發想，講述黑川校長體恤當地孩童上學路途遙遠與艱辛，與當地仕紳共同合作設置3所分校，便利孩童就學、促進當地教育發展的故事，當地仕紳也募資興築紀念碑感念黑川校長的貢獻。

「覓˙黑川—美濃甜蜜巷Walk inn系列活動」亦將於10月8日在美濃客家文物館戶外廣場的《黑川物語》歌舞劇首演活動，把黑川校長的故事用歌舞劇的方式呈現，還邀請到美濃國中「美中時代」劇團的學生參與演出；11月19日規劃「Walk in美濃甜蜜巷」小旅行，以輕旅行的概念，循著黑川校長辦學的足跡，探訪美濃客庄，體驗客家農業與生態。(記者張雅雲/高雄報導)