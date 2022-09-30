輔大中文系未來將與宇萌數位科技合作，讓傳統文學教育與新科技結合，並將元宇宙的新技術帶進課堂中，展開跨域教學。(主辦單位提供／李侑珊台北傳真)

元宇宙跨域整合概念正夯，輔仁大學中文系將與新科技業界合作，讓學生可將書本文字轉換成可互動體驗的生動影像，以科技融入課程為學子帶來全新學習體驗，學生在學習經典文學的同時，也建立起元宇宙概念，跨域學習將教學與教育推向新的里程碑。

輔大今(30)日舉行「當文學遇見元宇宙」記者會。副校長謝邦昌表示，中文系未來將與宇萌數位科技合作，讓傳統文學教育與新科技結合，並將元宇宙的新技術帶進課堂中，展開跨域教學。

謝邦昌也提到，元宇宙為下一個科技黃金十年、以虛中有實、實中有需、虛實整合為主要脈絡，期待中文系與宇萌緊密合作下，為輔大元宇宙教育注入一股全新的能量。

宇萌數位科技創辦人暨執行長白璧珍說，文學賞析是很多領域的基礎知識，更是國人美好生活與人文素養的來源，這次合作是首度將元宇宙應用於博大精深的文學體系，期待透過元宇宙之虛實融合、豐富體驗，以互動科技帶動詩詞歌賦賞析的情境生動化與臨場感，引導莘莘學子甚至一般民眾不僅利用AR／VR科技帶來各種身歷其境的場景與感受，並帶動創新思維與創作，進而豐富教學資源與帶動大專院校之整體人文素養，可謂體驗科技應用的新境界。

輔大中文系主任王欣慧指出，這是人文學科內容與科技領域合作的第一步，期待透過跨域的合作，展現人文學科知識價值被運用的能見度，帶著學生經由傳統的教學再進入元宇宙，培養未來的人才。