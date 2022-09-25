爭取連任的台中市長盧秀燕(左)，25日參加國民黨提名議員參選人林霈涵(右)競選總部成立活動。(盧秀燕團隊提供)

爭取連任的台中市長盧秀燕(左)，25日參加國民黨提名議員參選人陳成添(右)競選總部成立活動。(盧秀燕團隊提供)

爭取連任的台中市長盧秀燕(右)，25日馬不停蹄位黨籍議員參選人站台。(盧秀燕團隊提供)

選舉倒數兩個月，有志參選者陸續成立競選總部，力挺台中市國民黨提名的議員參選人、展現母雞帶小雞氣勢，爭取連任的台中市長盧秀燕25日馬不停蹄，接連參加東南區議員參選人林霈涵、北屯區爭取連任的陳成添競總成立造勢活動，她懇請鄉親支持，讓市長連任、共同理念的議員也能一起守護台中。

盧秀燕一大早先為第3選區（東南區）議員參選人林霈涵站台，她說，有4個理由讓她決定支持林霈涵，首先就是女性支持女性，身為六都唯一的女性市長，她向來鼓勵女性從政；其次則因為林霈涵曾擔任過議員，相當清楚如何服務鄉親與質詢，當選後對議員工作駕輕就熟。

盧秀燕並拉起林霈涵的手說，媽媽市長挺媽媽議員，顧民生、重視教育及生活環境改善，不吵政治口水，這些都是媽媽最在意的。她懇請鄉親支持媽媽市長及媽媽議員，為國民黨爭取東南區第3席議員席次。

緊接著，盧秀燕趕到第8選區（北屯區）參加議員參選人陳成添聯合競總成立活動，現場聚集超過2000名支持者、大家高喊「凍蒜」，場面熱絡。受到支持者熱烈簇擁的盧秀燕說，陳成添與她一起打拚、建設北屯，兩人還約定要繼續一起為北屯努力。

盧秀燕說，從擔任省議員到立法委員、市長，她深耕北屯區30年，爭取的相關建設經費超過百億；近年來北屯區發展越來越熱絡，許多家庭移入，而包括社會住宅、荔枝老樹公園都已完工，北屯國民運動中心、北屯松強國小也都陸續開工，表示過去的競選政見不是喊喊口號而已，確實有兌現。