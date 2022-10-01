近期一部台中街訪影片，其中出現多位路人不斷抱怨台中市市長盧秀燕，事後卻被國民黨台北市議員徐巧芯踢爆，他們竟都是由民進黨議員助理所扮演，引發網路熱議。國民黨台北市前議員羅智強驚呼，台中人口約280萬竟連5個罵盧的「真路人」都找不到，這只能解釋為「盧秀燕實在太強」，讓綠營必須出此下策大概，於是鬧出這丟臉的笑話。

針對民進黨找助理扮路人罵盧秀燕一事，羅智強昨（9月30日）在臉書發文表示，大概是因為找不到真正的路人罵盧秀燕，這群「黨內天才們」才想了一個笑掉大牙的辦法，找民進黨助理扮路人甲接受媒體的特別企劃，隱藏身分假裝隨機被問到然後罵盧，結果卻被徐巧芯抓包。

羅智強指出，所謂的「特別企劃」其實就是講好聽一點的廣告。羅直言，民進黨沒水準的找助理當「假路人」去罵盧秀燕，這點他並不意外，反正民進黨沒水準的事幹多了大家也就習慣了；他意外的是，台中人口約280萬，堂堂民進黨要找5個「真路人」罵盧都找不到，還得派助理來演？

羅智強感嘆「我能說什麼呢？」只能說「都是盧秀燕的錯」，畢竟誰叫媽媽市長太強，強到民進黨找不到人來罵盧秀燕。羅更狠酸：「因為盧秀燕實在太強，害得蔡其昌陣營最近鬧了一個丟臉的笑話。」