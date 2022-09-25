台中市長盧秀燕今（25）日在臉書表示，「熱血台中人，秀燕正在找你！」

盧秀燕指出，疫情後，血庫各血型的存量都不穩定。需要熱血的台中市民朋友挽起衣袖，讓辛苦的醫護人員無後顧之憂。

盧秀燕呼籲，「捐血一袋，救人一命」，她邀請大家一起熱血沸騰！

（取自盧秀燕臉書）
（取自盧秀燕臉書）
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