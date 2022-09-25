血庫存量不穩定 盧秀燕邀請台中市民朋友挽起衣袖捐血 22:522022/09/25 中時新聞網 丁世傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 （取自盧秀燕臉書） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台中市長盧秀燕今（25）日在臉書表示，「熱血台中人，秀燕正在找你！」 盧秀燕指出，疫情後，血庫各血型的存量都不穩定。需要熱血的台中市民朋友挽起衣袖，讓辛苦的醫護人員無後顧之憂。 盧秀燕呼籲，「捐血一袋，救人一命」，她邀請大家一起熱血沸騰！ （取自盧秀燕臉書） 台中旱溪媽坐鎮 父子檔參選聯合競選總部成立 牙醫當然是醫師 李德維：超級抱歉無意冒犯 斥資逾3.6億 神岡高工新校舍完工啟用 #九合一選舉 #台中市 #盧秀燕 #捐血 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 中市閱讀起步走 今前進梧棲三民好宅 16:282022/09/25 寶島 南下輔選謝龍介 盧秀燕：4年前沒人看好我當選 17:292022/09/25 政治 陳時中再切割周玉蔻 「我跟她一點私交都沒有」 09:512022/09/25 政治 大安農會推廣米食 感謝家政媽媽默默付出 13:072022/09/25 寶島 盧秀燕啟動跨縣市輔選 合體謝龍介分享台中經驗 19:582022/09/25 政治 盧秀燕啟動輔選行程滿檔 明辦總部開箱 盼傳遞正向 13:102022/09/25 政治 老婦出門200公尺就忘回家路 暖警1招平安送回家 09:272022/09/25 社會 林燕祝成立聯合競總 藍營大咖站台力挺 18:452022/09/25 政治 左打黃珊珊、右批陳時中！蔣萬安出招了：年底翻轉台北 21:172022/09/25 政治 日本不承認高端疫苗 陳時中再推給外交單位：相信他們仍在努力中 10:542022/09/25 政治 政治熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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