2022九合一選戰逼近，各地參選人紛紛與縣市長參選人合拍定裝照，為選舉做宣傳，高市議員李雅靜除了與高雄市長參選人柯志恩合掛看板外，更獲得藍營號稱「全台最強母雞」新北市長侯友宜賞識，共同拍攝定裝照，後續將推出相關文宣大力宣傳，李雅靜也成為高雄首名與侯友宜合體的議員參選人。

國民黨年底選戰將由侯友宜與台中市長盧秀燕擔綱領頭羊角色，黨中央與侯、盧將分進合擊到全台各地輔選。侯友宜、盧秀燕9月30日到高雄參加「柯志恩大家族誓師大會」，2人壓軸登場，全場萬名支持者情緒沸騰，這也是侯友宜、盧秀燕、柯志恩首度在高雄同台造勢，除了藍營大咖到場外，在地議員也全員到齊，為柯志恩拉抬聲勢。

其中，侯友宜在萬眾吶喊下登台，展現超高人氣，更有支持者向他喊話「侯友宜選總統！」。其實，侯友宜在高雄不只替柯志恩站台，李雅靜也在上周受邀北上合體，與侯友宜共同拍攝定裝照，未來李雅靜將推出「侯友宜強力推薦」文宣。

據了解，李雅靜是高雄首位與侯友宜合體的議員候選人。李雅靜表示，侯友宜市長做事實在、不花俏的態度一直是她學習的榜樣，她也強調，選舉應該端出政見爭取選民認同，並以實在的服務獲取選民支持，而非靠著抹黑、造謠攻擊對手騙取選票。但即便面對選舉抹黑、造謠，侯友宜仍堅持用心做對的事，這是他最值得大家學習的地方。