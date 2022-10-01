民進黨台北市長參選人陳時中9月25日出席由台大政治系學會「與市長有約」座談，陳時中開口說「大家好，大家午安」，沒想到底下鴉雀無聲。台北市議員徐巧芯表示，當初在防疫時就埋下了引子，陳時中擋疫苗，最大受害者就是現在20歲到29歲的人。

徐巧芯9月30日在中天政論節目《大新聞大爆卦》中表示，陳時中在大學演講時喊大家午安，沒有人回答就算了，他還追問你們怎麼沒跟我說「午安」，然後所有人才尷尬說「午安」，這影片在網路上流傳之後，被很多網友推爆，陳時中在年輕人界真的很不受歡迎。

徐巧芯指出，民進黨最受年輕人喜歡，推18歲公民投票權也是蠻積極，可是這在陳時中身上卻完全看不到。基本原因就是疫情期間，陳時中擋疫苗，最大的受害者就是現在20歲到29歲的年輕人。因為那時長輩的情況比較嚴重，所以是從老人家開始往下施打疫苗，然後疫苗打到一半時，又說小朋友要上學，所以又從年輕人往上施打疫苗，加上陳時中疫苗買得像烏龜一樣慢，所以20歲到29歲這一批大學生，是被拋棄的一群人。

徐巧芯接著表示，當初陳時中在防疫時就埋下了引子，因此他落跑去參選時，大家會覺得他做事不負責任，再加上回顧陳時中參選以來，所有重要有印象的事件，坦白說沒有一個是正面的，「一開始他說政務官是自由業，後來人設百變、偷窺免治馬桶影片、政二代的名單、攻擊慈濟、跟資深媒體人周玉蔻黏在一起，這些跟陳時中有關的事件，沒有一件是好事」。