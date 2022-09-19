等總統2小時？參加防災會挨轟竟「念完稿起身走人」 蔡英文今道歉了

蔡英文總統昨晚視察中央災害應變中心唸完稿就閃人挨轟，雖然蔡英文今天公開致歉，但網友並不領情，紛紛湧入蔡臉書留言痛批「救災只靠嘴巴文宣」「史上最冷血的救災會議」，還酸蔡英文演戲也要演的像一點，心中不要只剩選舉考量。

蔡英文總統今天上午藉著接見「2022年第19屆世界警察消防運動會」代表團時解釋，昨晚視察時，因為工作人員忙碌，溝通不足，以致於連線作業疏失，而沒能與兩位縣長及救災團隊連線，對此，她向花蓮及台東縣縣長，以及在現場的救災團隊表達歉意。

但網友顯然怒火未消，在蔡英文臉書狂按怒，留言也被灌爆，網友要蔡英文「到台東現場去吧！在災害應變中心擺樣子是無濟於事的」砲轟「冷血總統，眼裡有老百姓嗎？演戲也演的像一點」。

網友質疑蔡英文快閃走人與選舉有關，批評台東發生規模6.4地震的隔天，蔡還在輔選喊凍選！再一次更強地震時，也只去災防中心唸稿、沒跟地方連線！「總是一篇文應付一下。還是拼選舉為重」。

網友也虧說，蔡英文總統應該要用救選票的心態去救災才更有用。還有人說，地震昨天中午2點多就發生，到晚上8點才下指令，質疑蔡還在忙選舉，「都不知道在你心中，人民重要，還是選舉重要」。

網友痛批有傲慢的領導人，就有傲慢的中央政府官員，「苦民所苦，都是騙人的」，視訊會議竟然讓地方官員苦等2小時，這些時間足以讓地方政府加速指導及協調相關救災工作了。

還有人為花東地方首長抱不平，花東受創最重，但災防會議，台東縣長及花蓮縣長講話的餘地都沒有，「兩個小時等心酸的」質問「太扯了！我們花東人不是人嗎？」

對蔡英文解釋是工作人員連線作業疏失，網友也砲轟「只會怪別人，自己不會主動詢問嗎？心中依然只有顏色，只有選舉考量」，「斷訊當下打個電話表示一下不行嗎？完全不連絡是哪招？你是小孩子嗎？這是中央級別的會議欸，真的笑死人。」