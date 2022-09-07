新北市長侯友宜接受本報專訪時，對於未來是否願扛下2024年重擔，沒有迴避，語氣堅定地說，「勇於承擔責任、樂於接受挑戰、全力以赴、不計成敗」。對此，民進黨新北市長參選人林佳龍今回應，侯市長既然已經表態，不管他未來生涯要怎麼規畫，新北市民不用浪費那張票去投給他，投給願意做好4年的林佳龍。

林佳龍說，侯友宜發言很清楚，將會參選2024年總統，既然如此就不要欺騙市民，參選是一種契約，期待侯市長講出心裡話，無心於市政，不應該再來參選新北市長，就算侯要選新北市長，市民也會做出明智投票選擇，喊話不應該「吃碗內看碗外、雙腳踏雙船」。

林佳龍表示，作為一個政治人物必須誠實面對民意，這次參選期待市民給他4年時間，他不會坐這山望那山，我也希望侯市長既然已經表態，不管侯未來生涯要怎麼規畫，新北市民不用浪費那張票去投給他，投給願意做好4年的林佳龍。