民進黨台中市長候選人蔡其昌。（本報資料照片）

國民黨黨主席朱立倫曾說台中市長盧秀燕是目前國民黨最強母雞，根據媒體最新民調指出，盧秀燕目前在台中市長選戰中，支持率高達58.％，較立法院副院長、民進黨台中市長候選人蔡其昌的35.9％高出23％，且在台中市14個選區每區都過半。民調中更顯示有超過5成的民眾絕對不考慮投給民進黨。

根據民調內容，盧秀燕的支持率58.9％、蔡其昌35.35％，以全台14個選區來看，盧秀燕在全台中14個選區每個選區支持度都過半，在第6、12、14選區更突破6成支持率；蔡其昌則是在第7選區（南屯）拿到40％的支持率，在自己家鄉第二選區仍落後盧秀燕21.74％。

藍綠支持者部分，有99.34％的國民黨支持者表示會投給盧秀燕；民進黨支持者表態支持蔡其昌的比例也有94.73％；民眾黨支持者有81.13％挺盧秀燕，台灣基進及時力則分別有95.08％、52.94％挺蔡。民調中也顯示，有高達50.49％的民眾絕對不考慮投給民進黨、34.81絕對不考慮投給國民黨、30.03％絕對不考慮投民眾黨，顯見民眾對民進黨不信任的比例最高。