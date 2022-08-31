台中市市長盧秀燕日前因腿傷開刀住院，出院後即便坐著輪椅，也堅持一早親自到中部最大傳統市場「建國市場」，了解今年物價與供貨情形。（圖／取自盧秀燕臉書）

年底台中市長選戰引發關注，一份最新媒體民調顯示，國民黨籍現任市長盧秀燕以58.90%支持度，大幅領先民進黨參選人蔡其昌的35.35%，雙方不僅差距超過23個百分點，盧更在台中市14個選區中全面勝出，就連綠營向來最引以為傲的年輕選票也被攻陷，在20至29歲選民支持度中，盧以51.12%遠勝蔡的37.50%，差距相當懸殊。

《菱傳媒》今（31）日公布民調「今年的台中市長選舉，請問您目前傾向支持哪一個市長候選人？」之結果，支持盧秀燕的民眾高達58.9%，支持蔡其昌的則只有35.35%，尚未決定為4.35%，都不支持／不會去投票為1.40%。

該民調針對年齡層分析，最年輕的20至29歲選民方面，支持盧秀燕者佔51.12%，支持蔡其昌僅佔37.50%，可見綠營這回在引以為傲的年輕「鐵票」上，不但沒討到便宜，還反被盧以大幅超車。

至於台中市選區分析，盧秀燕不僅14個選區皆大獲全勝，支持度更都超過50％，其中「第14選區（東勢、石岡、新社、和平）」支持度甚至高達70.19%，輾壓蔡其昌的27.88%，落差非常驚人。