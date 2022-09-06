年底的九合一大選倒數不到三個月，各政黨都摩拳擦掌的準備中，尤其「首都」更是兵家必爭之地。對此，網路節目《鄉民大會》5日就派出專員對台北市民進行街訪民調，對於「台北市長藍綠白對決，民眾的心聲為何？」，沒想到多數台北民眾認為會投給「黃珊珊」，甚至更直言「不是很喜歡陳時中這時候出來選，因為他有一點違背他自己給全國人民的承諾」。

網路節目《鄉民大會》於5日時，詢問台北當地民眾對於「市長候選人有什麼印象？」有民眾就表示，「陳時中的話，就是之前在指揮中心，前面聲量很高，但後面好像有點變成負面聲量，因為那時候高端疫苗通過的過程有點疑慮，他被拉出來被當擋箭牌，蔣萬安的話，好像除了長得帥的話沒什麼印象，黃珊珊的話對一些市政的問答跟一些處理，感覺蠻有經驗的」。

也有人認為「蔣萬安沒什麼存在感，黃珊珊印象比較好一點，陳時中前期還不錯，後面就變爛，現在就覺得很不負責任，直接丟下他的職責去選市長」、「黃珊珊就是比較務實在做事，陳時中比較官僚，蔣萬安常常在罵人」、「黃珊珊跟蔣萬安的形象都還不錯，陳時中一般般吧。因為他從原本的防疫指揮官，後來有人說他是烙跑部長，回來要選台北市長，我知道基層蠻多不太滿意他的一些防疫上的表現」。

也有民眾對於「台北市哪些地方需要改善？」的問題指出「運動設施吧，其實台北的運動設施跟場館算蠻多的，但大多都是戶外的，如果說有一些半露天的戶外場館，可以在天氣沒那麼好的時候，能夠讓市民運動，我覺得會蠻好的」、「可以的話就是上下班的交通，車實在太塞了」、「交通就爛掉了啊，士林那邊上下班，新生高兩邊都是卡死的」。

而對於「如果明天要投票，將會投給誰？」有一些台北市民認為「會投黃珊珊」，「因為我就是那種中立選民，所以我會想投給第三勢力」、「因為我不是很喜歡陳時中這時候出來選，我覺得他有一點違背他自己給全國人民的承諾」。