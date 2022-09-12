年底的九合一大選倒數不到三個月，各政黨都摩拳擦掌的準備中，尤其「六都」更是兵家必爭之地，日前民進黨前新竹市長林智堅因「論文門」案件退出桃園市長選舉，「堅下鵬上」讓桃園選情大受衝擊。而根據TVBS最新民調顯示，國民黨張善政支持度維持36％，而民進黨鄭運鵬略增至27％，兩人差距縮至9個百分點，無黨籍的鄭寶清8％、民眾黨籍的賴香伶5％。對此，資深媒體人陳鳳馨12日就指出「賴香伶被『棄保』的可能性非常高」，引發討論。

陳鳳馨12日在網路節目《少康戰情室》中，根據TVBS的最新民調，分析了桃園現在的選情，陳鳳馨認為「鄭運鵬不斷攻擊張善政的研究案，從民調上面來講，對張善政無傷」，再來鄭寶清宣布參選，對於好像鄭運鵬影響也不大，所以他沒有實質上的對選舉產生任何影響。陳鳳馨坦言，「所以這段時間研究案也好、鄭寶清參選也好，看起來都對於選舉無傷，但是這民調裡面有一個問題非常重要『整體而言喜不喜歡這個候選人？』」。

陳鳳馨坦言，這四位候選人中，鄭運鵬、張善政、鄭寶清、賴香伶，「只有張善政的喜歡度大於不喜歡度的，喜歡他的有37％，不喜歡的只有24％，而且每一次調查都是『喜歡度大於不喜歡度』，所以他是一個被喜歡程度還蠻高的候選人」，陳鳳馨更分析，但鄭運鵬喜歡的只有24％，不喜歡的則為34％，而這34％就會變成「喜歡鄭文燦也不會投給鄭運鵬了」。

最後陳鳳馨更直言，「賴香伶討論度太低了，所以可能大家對她沒有感覺，這樣的支持度下去，其實被『棄保』的可能性非常高」，而陳鳳馨也表示，「鄭寶清也都是屬於偏低，不過鄭寶清很難預估，因為他擺明了就是反對現在的民進黨，會不會被『棄保』，未來還難講」。