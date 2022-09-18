民進黨台北市長候選人陳時中爭議頻傳，選情受到不小衝擊，近期更被拿來與2018年參選台北市長失利的姚文智比較。有網友認為，姚文智經營大同、士林六年，有不少民意基礎，這部分是陳時中沒有的，且港湖會被民眾黨參選人黃珊珊撈走不少票，他斷言陳時中得票率將從17%保衛戰變成10%保衛戰。

年底的台北市長選戰話題不斷，其中陳時中更因諸多爭議引起不少討論。媒體人朱凱翔日前預測，2018年台北市長選舉的狀況將會重演，藍營已超過8成歸隊挺國民黨參選人蔣萬安，陳時中恐會像當時的姚文智一樣被棄保。

網友在PTT發文提及，姚文智比陳時中強，已經是很多人的共識，且姚文智好歹經營大同士林六年，有不少民意基礎，「陳時中這部分是沒有的」。此外，該網友認為，港湖也會被黃珊珊撈走不少票，「看起來已經從17%保衛戰變成10%保衛戰了」。

該文引來諸多網友議論，並回應「「陳時中就剩死忠仔支持」、「陳時中就是當年的黃大洲，有執政黨包袱，老台男沒人愛」、「最少應該還有20%以上吧！綠營死忠票不可能那麼少」、「棄保才有可能」、「看看上次姚文智的票吧！即使被棄掉，也不可能小於10%」。