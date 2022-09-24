對於有媒體人罵慈濟「中共自己人」，民進黨立委高嘉瑜被問道「真的拿她沒辦法嗎？」高嘉瑜卡住8秒，慢慢吐出「這個….其實…當然…如果說….呵呵呵！」接著才說，這無助於選情，他們其實是幫倒忙！
對於有媒體人罵慈濟「中共自己人」，《新聞大白話》主持人王淺秋23日表示，陳時中怎沒幫慈濟說句話？並問現場來賓民進黨立委高嘉瑜，「你自己也受這麼多委屈，也被罵過，難道民進黨、陳時中真的拿她沒辦法嗎？就算了嗎？」
高嘉瑜在節目中卡住8秒，慢慢吐出「這個….其實…當然…如果說….呵呵呵！」接著才說，有一些人身攻擊，「我們該提告也會提告」，目前看起來…台灣有言論自由，媒體人有自己的想法跟立場，或是為了節目需求，講一些比較辛辣的話，確實對收視率有幫助，因為有些人就是喜歡看八卦，問題是這無助於選情。
高嘉瑜接著說，現在台北市民素質都很高，講這些對我們沒有幫助。對民進黨而言，其實有些人要支持民進黨，難道要說不接受支持？這也很奇怪！網路上有很多側翼，他們其實是幫倒忙！
文章來源：新聞大白話（18：32開始）
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