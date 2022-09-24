媒體人周玉蔻爭議不斷，民進黨台北市長參選人陳時中被外界質疑與周關係匪淺，陳時中今（24）日更表示，若大家要扣帽子，「那是不是投給蔣萬安就是投給周玉蔻？大家就互相來扣」，此外，周玉蔻也分別怒轟批評她的王鴻薇、連勝文、郭正亮、吳子嘉等人。對此，雲林著名菜農林佳新今（24日）直言，顯然陳時中快掛了，選戰小組還找不到突破點，塑造不出勝選的氣勢，這時候總有些人為了「要謀私利」賺自己的流量，不顧一切的豁出去了。

雲林著名菜農林佳新今日就在臉書表示，這些年見怪不怪了，不管是媒體人說的「尾巴搖狗」，或是之前有人評論的「尾大不掉」，都在說這些側翼的亂象，「選戰小組的成員會不知道在扣分嗎？當然知道！」林佳新更直言「周玉蔻就是要流量」，同時林佳新更說，「陳時中快掛了，選戰小組還找不到突破點，塑造不出勝選的氣勢，這時候總有些人為了自己的流量，不顧一切的豁出去了，這也不意外」。

林佳新最後更指出，台灣這次的選戰剛好台北是最髒，最黑，最戲劇，甚至是八點檔劇情般的在被這些側翼操弄，完全看不到城市願景，甚至沒有政見可言，電視上只有潑髒水，這種尾大不掉的狀況，民進黨正遭受反噬中，未來繼續弄下去。林佳新也強調，「不過這些亂象，最後還是嗜血的收視觀眾要自己承擔，最後的政治惡果還是這些吃瓜群眾共同承受」。