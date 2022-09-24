媒體人周玉蔻近來引發不小爭議，民進黨台北市長參選人陳時中昨天稱自己除了上節目之外，私底下沒有和周玉蔻聯絡，似乎切割兩人間的關係。對此，國民黨台北市長參選人蔣萬安競選辦公室副發言人蕭羽耘指出，陳時中指揮官任內，周玉蔻至少有過三次違法爭議，每次陳時中皆說交由法制組研議，最後都無下文，包庇周玉蔻情事顯而易見，「周玉蔻與陳時中不算親密戰友，什麼叫做親密戰友？」

蕭羽耘說，而陳時中於今年7月13日宣布參選台北市長，7月7日周玉蔻即率先公布獨家，指陳時中將代表民進黨參選，更大喊「讚！」；不只如此，2020年5月28日陳時中曾稱呼「蔻蔻妹妹」，口吻相當親暱；今年1月20日，陳時中甚至還在媒體公開邀約周玉蔻一起打高端疫苗「改天我約她一起去打好了」，顯見不論是防疫、選舉還是生活，周玉蔻與陳時中都有密切互動。

蕭羽耘表示，2020年3月4日，陳時中在記者會上宣布「防疫資訊公布，真的假的都要罰」，假的訊息用謠言不實開罰，真的就是違反《傳染病防治法》，不管是真是假都會受到處分；因此任指揮官期間，陳時中宛若「防疫沙皇」，各縣市政府連自己縣市的確診資訊都不敢公布，但在這狀況下，周玉蔻仍敢不斷公布敏感資訊，卻又一次次被陳時中放過。

蕭羽耘指出，陳時中第一次放過周玉蔻，是在2021年1月，周玉蔻搶先公布衛生福利部桃園醫院確診者細節、足跡，那時陳時中僅輕言帶過，說「相信她並無惡意」，並交由法務組處理，最後不了了之；不只如此，陳時中更還在2021年1月14日親上周玉蔻主持的廣播節目，以受訪的行動替捲入違法爭議的周玉蔻背書。

蕭羽耘表示，陳時中第二次放過周玉蔻是在2021年5月16日，那時由於陳時中開放3＋11導致疫情爆發，周玉蔻在指揮中心記者會前2小時，在臉書爆該日新增207例；因為陳時中曾說擅自傳播疫情資訊就開罰，媒體詢問陳時中是否開罰周玉蔻，陳時中先是裝傻稱「講數目有違法嗎？要請法制組去研究一下」，直到媒體持續追問，陳才回應「交給法制組依法辦理」，但最後仍然不了了之，讓周玉蔻逍遙法外。

蕭羽耘指出，陳時中第三次放過周玉蔻是在今年4月。4月24日周玉蔻於臉書自爆萬芳醫院家醫科主任到她家二採PCR，遭質疑有特權；4月25日指揮中心記者會，陳時中自承是他的下屬，疾管署副署長交代區管中心去「釐清」周玉蔻的情況。而當有記者問到周玉蔻不遵照衛生局安排採檢，自行約醫師友人到府採檢，是否違法？陳時中說「這他不清楚，還要請法制單位研究。」最終本案與前兩次結果一樣「不了了之」；一個四肢健全、炮火四射的確診者周玉蔻，卻能享受臥病無法出門者般的到府篩檢服務，疑似違法情事完全不被究責。

蕭羽耘表示，陳時中共計上了12次周玉蔻節目，頻率之高，為國內各公眾人物之最；而為了挽救陳時中選情，周玉蔻在陳時中參與的專訪節日裡，不惜誣衊慈濟和證嚴法師是「中共同路人」，和「中共自己人」。周玉蒄抵毀慈濟的同時，陳時中坐在一旁，不僅未對慈濟說一句公道話，還不時對周的所言，點頭表示同意；雖然事後，陳時中切割和解釋那些都是周玉蔻的言論和觀點，但是明眼人都看得出，兩人在節目中顯得默契十足，一搭一唱，「周玉蔻與陳時中不算親密戰友，什麼叫做親密戰友？」

蕭羽耘強調，既然陳周兩人如此有默契，周玉蔻潑出的髒水，豈能不波及陳時中？指揮中心一日不開罰周玉蔻，陳時中護航周玉蔻的輿論，就一日不可能平息，這不是陳時中喊喊「沒有私下聯絡」就可以撇清的。

蕭羽耘指出，陳時中曾說自己不是瘋子，但也必需正告他，台北市民可不是傻子，台北市民需要的是幹實事的市長，而不是對周玉蔻有求必應的政客。