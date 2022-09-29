資深媒體人周玉蔻近來爭議不斷，成為全台話題人物。國民黨台北市議員徐巧芯表示，日前周玉蔻發出要控告台北市長柯文哲、國民黨台北市長候選人蔣萬安的聲明，當中一句話是在隔空恐嚇民進黨，她更直言，民進黨以及該黨台北市長候選人陳時中、立委林靜儀，某種程度上都算是被周給控制住了。

徐巧芯今（29）日於前高雄市新聞局長王淺秋的廣播節目《千秋萬事》分析，周玉蔻27日發出的聲明中，除了提到要對柯文哲、蔣萬安提告外，「控訴民進黨縱容黨內某立委放話，造成周玉蔻成為藍白聯手擊殺的沙包。」這句話相當關鍵，正是給民進黨的恐嚇，意思為若綠營敢切割周，她就會爆料。

而周玉蔻昨雖請律師遞狀提告柯文哲、蔣萬安，卻都沒再談及綠委放話一事，徐巧芯研判，應該是民進黨看懂了周的恐嚇，因此有派人溝通，但由於輿論已沸騰，所以還是得做出將其主持的《辣新聞》移到152台、讓她請假10天等處置。

另外，綠委林靜儀昨特別送花給周玉蔻聲援，徐巧芯覺得，那是因為去（2021）年就是周在節目亂放話，才導致台中第二選區立委補選由林勝出，而林很清楚周的個性，知道自己若不雪中送炭，之後搞不好就會被對方爆料，「某種程度上，民進黨、陳時中、林靜儀是被周玉蔻控制的。」