名嘴周玉蔻爆料國民黨台北市長參選人蔣萬安父親蔣孝嚴「晶華緋聞案」，不只蔣萬安，連無黨籍台北市長參選人黃珊珊也質疑民進黨台北市長參選人陳時中立場；陳時中今受訪，「我不會做這樣的攻擊，己所不欲勿施於人，不必要的、無辜的人不用牽扯進來。」

周玉蔻死纏爛打「晶華緋聞案」，據了解，當事人周一決定提告；蔣萬安今赴長春市場掃街時表示，陳時中表面上切割周玉蔻，實際上卻暗地合謀，「若說周玉蔻是中立的媒體人？台灣有多少人會相信？」

黃珊珊也聲援蔣萬安，嗆陳時中「不要一邊切割、一邊上節目爭取曝光」，陳時中在這事件上沒有立場很奇怪；可能表示陳的立場跟周玉蔻一樣。

陳時中今出席「2022陳時中競選市長律師後援會成立大會」時受訪表示，周玉蔻是獨立個體，無法干涉她要講什麼或不講什麼，但他自我要求，不會做這樣的攻擊，己所不欲勿施於人，不必要的、無辜的人不用牽扯進來。