年底台北市長選戰引發各界關注。媒體人周玉蔻多次針對國民黨候選人蔣萬安猛攻，不僅質疑其血統、DNA，更將砲口對準其父蔣孝嚴的陳年往事，遭群起撻伐。國民黨台北市議員徐巧芯昨（23）晚表示，她想到一個非常棒的競選口號「『玉』『時』俱焚」，因為「投陳時中就是支持周玉蔻」，周與民進黨候選人陳時中可謂「台北市民恐懼的總和」。此說法引熱烈迴響，超過1萬名網友湧入按讚。

徐巧芯昨日晚間在臉書發文表示，她想到了今年台北市長藍營競選口號可用「『玉』『時』俱焚」這4個字，因為「投陳時中就是支持周玉蔻」，這兩人加在一起可說是「台北市民恐懼的總和」。

此文獲得超過1.1萬個讚、逾1400則留言級破百次分享，反應熱烈。網友紛紛表示：「這種低級候選人如讓他選上，台北市市民就要開始過苦日子了」、「巧芯這形容真棒！」「沒錯！說的太好了！」「巧芯又調皮了，笑死」、「來一句時指緊蔻會是更好的形容喔」、「這個口號真是寫實又順口！」