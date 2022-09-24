民眾黨新竹市長候選人高虹安遭控博士論文涉抄襲，並因記者會上一句「不是像什麼中華大學夜間部」惹議，她為此鞠躬致歉仍被綠營圍攻，專訪現場一度淚灑並中斷錄影3分鐘。媒體人韋安則表示，高虹安只要再哭兩次，可能就把民進黨哭倒了，因為高的論文風暴層級如今已不僅是新竹市選舉的事了。

韋安昨（23）日晚間在臉書發文表示：「小心！高虹安再哭兩次，可能就把民進黨哭倒了，已經不是新竹市選舉的事了。」

此文獲得不少人按下讚、大笑表情，網友紛紛留言：「我也這麼認為，高虹安那天一哭，真的讓人心都碎了」、「這次選舉，好像在選模範生」、「所以民進黨都是聖人就對了？」、「民進黨的雙標，已經讓人忍無可忍了」、「你當她是孟姜女嗎？笑死」、「哭倒民進黨的現代孟姜女」。

另外，根據《Yahoo奇摩》自22日起針對高虹安所引發的學歷爭議進行網路民調，截至今（24）日早上，已有約8000人參與投票。在「你看好誰當選新竹市長？」這題，高虹安以44.4%勇奪冠軍，國民黨的林耕仁以11.2%居次，民進黨的沈慧虹則以10.7%墊底，高領先幅度相當驚人。