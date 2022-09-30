林耕仁今天上午至北區金竹里掃街拜票爭取支持。（新竹市政府提供／陳育賢新竹傳真）

國民黨新竹市長參選人林耕仁30日表示，綠營傳藍白合，用新竹換台北之說，他要嚴詞駁斥，林耕仁說，選舉耳語和假消息總是不斷，綠營當然希望藍軍分裂，不論是新竹市還是台北市都是獨立的選區，根本不可能交換，選民也不容許有這樣的事情發生。

林耕仁今天上午至北區金竹里掃街拜票，並到新興福德祠等地參拜，為市民祈福。林耕仁表示，勤走基層、傾聽民意是從政的初衷，一路有來沒始終如一，他會持續深入巷弄，提出「舒適減壓、永續新竹」市政願景，為市民生活帶來改變，打造幸福城市，共同邁向下個關鍵10年。

近日有國民黨議員參選人提到「建議林耕仁思考沈慧虹擔任副市長」的說法。林耕仁對此表示，沈慧虹辭副市長，曾自爆想去台北市當副市長，議員參選人何志勇的建議，他收到了，但是號稱交通專業，但讓新竹市的交通長期以來都有超過7成以上的民眾不滿意，這樣的副市長應該也不太稱職，副市長應該會有更好的人選。

至於柯文哲說柯建銘是新竹市第4組市長參選人，林耕仁表示，柯建銘能夠把黑手伸進陽明交大，干預大學自治，應該比較像是幕後黑手；而柯文哲自稱是高虹安的兩個老闆之一，又把新竹市政府視為下1個民眾黨和柯文哲進攻2024的根據地，其實不管是柯建銘還是柯文哲都有心中的計算。

另針對高虹安在辛辛那提指導教授傳出是中國千人計畫人員？林耕仁說，是不是對岸的千人計畫人員，必須要有確切證據，也不能憑傳言來認證，應該讓李傑來說明才對。

至於有民眾爆料指稱，民眾黨新竹市黨部佔用道路，是學霸還是路霸？林耕仁說，佔用道路當然是不對的事，如有，就該立刻還路於民，才在競選就被講是「路霸」，這樣是不好的示範。