民眾黨新竹市長參選人高虹安30日參訪慢飛兒庇護工場，針對近期綠營盛傳藍白合，要用新竹換台北，高虹安表示，完全沒聽說這些消息，每位參選人都努力跑自己選戰，她也說，距離選舉還有時間，綠營到底在急什麼？不斷放消息，每天思考棄保、以誰換誰，並非正常選舉現象。

高虹安30日在黨籍議員參選人陪同下，到愛恆能啟能中心，在新竹愛恆啟能中心董事長戴耀賽帶領下參訪慢飛兒庇護工場，也坐下來享用慢飛兒販售的咖啡，氣氛十分溫馨。

高虹安說，慢飛兒庇護工場相當重要，她先前參訪新竹特教學校時，許多家長反映學生在特教學校畢業進入職場後，要如何培養職能和社會上的角色。

她表示，在參訪工廠時很感動，在中心的協助下能培養慢飛兒各種工作能力，並建立社交生活，她說自己未來如果擔任市長，也會在社福這塊，加強身心障礙者就業平權，盼讓所有人都能在社會上找到安居樂業的角色。

綠營盛傳藍白合，要用新竹換台北，高虹安則駁斥，完全沒聽說過這樣的消息，每位參選人都非常認真打自己的選戰，也看到黃珊珊努力跑基層。

高虹安也認為，包含棄保、台北換新竹等等，都是民進黨在放消息，不太理解民進黨現在到底在急什麼，距離選舉還有時間，參選人應努力地跑基層、宣傳理念，怎麼會每天思考棄保，還是以誰換誰，都不是正常的選舉現象。

此外，高虹安在美國辛辛那提大學的指導教授李傑，被爆疑是大陸「千人計畫」成員，對此，高虹安則說，民進黨持續每天發布新的抹黑、抹紅消息，其實昨也有市民朋友說，真的是看膩了。

高虹安說，李傑不只在美國白宮擔任顧問要職，一直到現在都還有美國大學教授身分，如果民進黨還要用一些似是而非的消息來抹紅，民眾也都看在眼裡，負面選戰不會有太好的效果。

至於台北市長柯文哲何時會開始返回新竹助選？高虹安則說，柯文哲的家鄉在新竹，確實也有安排回家鄉跟新竹鄉親互動，也尊重柯的安排，但因柯文哲的台北市長身分，可能會利用周末或晚上的時間。

而網路上有網友批評，民眾黨新竹市黨部門口立牌，基座以水泥固定在機車停車格上，高虹安則回應，看到消息後，因是房東提供的場地和設備，也立刻和房東求證，畢竟樓梯外30公分是屬於私有土地，房東今早會去了解跟處理。