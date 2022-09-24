台中市市長盧秀燕。（圖／取自盧秀燕臉書）

年底台中市長引發各界關注。國民黨籍現任市長盧秀燕屢在各大民調奪冠，在9月份最新民調中，又以75.9%信任度榮獲佳績，不僅刷新個人近期最佳紀錄、遠勝綠營執政台中時的數字，總信任度又比8月份增加了4.9個百分點；支持度方面，盧也以59.4%驚人差距遙遙領先民進黨蔡其昌的19.8%。若此民調確切反映民情，盧選情可謂無懸念的樂觀。

《美麗島電子報》22日公布最新民調，在「台中市民眾對盧秀燕市長的信任度」這題，高達共75.9%的市民表示信任盧市長，其中包括23.2%很信任、52.7%還算信任，總信任度較8月份民調增加4.9個百分點，不信任度則減少3.0個百分點。

對此，《美麗島電子報》分析，這份民調自去年4月開始調查起，盧秀燕的信任度就一直維持在7成以上，推測應與疫情爆發時的防疫作為，以及在疫情趨緩後推動的興利與恢復市民正常生活有關。

不僅如此，在台中市長支持度方面，盧秀燕也以59.4%奪冠，最大對手蔡其昌僅獲得19.8%，無黨籍陳美妃以2.3%墊底，不投票或投廢票者5.4%、未明確回答者則有13.1%。值得注意的是，盧支持度較8月份民調上升了7.2個百分點，蔡則下降了1.6個百分點。