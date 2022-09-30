年底新北市長選戰引發各界關注。一份最新民調顯示，看好國民黨籍現任市長侯友宜勝選者高達85.3%，大勝看好民進黨候選人林佳龍的9.8%，雙方差距極為驚人，是該平台調查九合一選舉落差最懸殊的一次；民調反映部分民情，若此結果在年底顯現，綠營恐面臨縣市首長選舉史上最大挫敗。

《Yahoo》自29日起針對新北市長選舉進行網路民調，截至今日（30）早上7時30分，已有7100人參與投票。在「你看好誰能勝選新北市長？」這題上，高達85.3%的民眾看好侯友宜，僅9.8%的民眾看好林佳龍，差距非常懸殊。

針對「侯友宜屢傳要選總統，你認為會對年底新北選情造成影響嗎？」認為不太會的民眾有37.1%、絕對不會26.6%、可能會15.4%、一定會14.3%、不知道／沒意見6.6%。

此民調參與者以男性居多達68.0%，居住地以北部（北北基/桃竹苗）最多達63.3%，年齡則以超過55歲者最多達22.6%、41~45歲者居次達15.4%、51~55歲者第三為14.6%。