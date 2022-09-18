國民黨桃園市長候選人張善政今（18）日在臉書指出，對於遭廣發黑函、造謠抹黑一事，他感到相當憤怒，更對此作為感到不齒，因此已在17日晚間前往中壢分局報案，怒嗆「善良不代表好欺負，台灣不會接受奧步！」

張善政表示，自己遭民進黨桃園市黨部公開廣發黑函，被造謠、被抹黑，讓他感到非常憤怒，也不齒民進黨如此挑戰台灣民主底線的作為，「我要強調，善良不代表可以被欺負，台灣社會絕不姑息接受抹黑與奧步！」

「我會帶頭站出來，對抗民進黨的惡劣行徑！」張善政透露，17日晚間已前往中壢分局報案，針對這些造謠抹黑，一定會堅定反擊、提告到底，除了要捍衛清白外，也會用實際行動反擊此種敗壞選風的惡質作為。

張善政強調，「未來，從桃園開始」是他對桃園發展及下一代未來的承諾，因此一定會用光明磊落的態度與務實政見，來爭取為桃園服務的機會，「我會以身作則，桃園的未來，從乾淨的選戰開始！」