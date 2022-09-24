為打擊民眾黨立委、新竹市長參選人高虹安，民進黨立院黨團昨行文資策會要求提供高任職期間的相關資料，民進黨臉書粉專也發文抨擊，其中提及「談到學歷歧視時，除了中華大學受害，又扯新竹世界高中，高虹安說自己曾到校演講鼓勵同學，卻遭校方反駁」。高虹安今天痛批，她根本沒說「去世界高中演講」，是綠營惡意抹黑，要求民進黨道歉撤文。

高虹安表示，日前接受直播節目訪問時說：「就像我在新竹，我也去世界高中，我也看到，我也跟他們鼓勵，我說，其實職人的教育是很重要的，因為像我剛剛講的，每個人在世界上，一定會有自己能夠對社會做出來的貢獻。」

不料這句話，卻硬生生遭特定媒體變造為「我也有去那邊『演講』鼓勵，其實職人的教育是很重要的。」隨後民進黨與綠營側翼發動一條龍攻擊，嘲諷「高虹安謊稱曾在世界高中演講遭校方打臉」。

當高虹安團隊發現源頭報導有誤，23日請媒體儘速修正，當日也改標題為「高虹安稱鼓勵世界高中學生 校方：只是參觀教室」，並將「演講」相關內容通通移除。然而，晚間民進黨官方粉專又再發了一篇貼文，內容再次指出「高虹安說謊」，高虹安說自己曾到校演講鼓勵同學，卻遭校方反駁「只有參觀，沒有演講」！

高虹安沈重的說，在投入市長選舉前，曾料想會有政策攻防或政治攻擊，但沒想到民進黨的造謠抹黑、負面選舉手段，竟如此沒有下限。