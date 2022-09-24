農委會主委陳吉仲遭爆2012年研究報告涉抄，今澄清重複比例僅3％，對於外界檢視坦蕩蕩。民眾黨桃園市長參選人、立委賴香伶表示，無論相似度多少，若受質疑就應開誠布公面對調查，別只有攻擊政敵時才以高標檢視。另針對民眾黨新竹市長參選人高虹安論文案，賴也說，民進黨透過立院黨團機器要查個人隱私，簡直是標準「查水表」手段，目的非常明顯。

賴香伶表示，無論陳吉仲研究報告重複比例多少，若引起質疑就應開誠布公面對調查與質問，以高規格來看就開記者會說明，若真坦蕩蕩就以高規格對待自己，別只有打擊政敵才拚命提出各種高標準，陳若自認沒問題，就把資料公開透明，也不會因此浪費行政資源。

賴香伶提到，各陣營有念碩士的政治人物，論文都會被拿出來檢視，既然走到這種地步，最快速的方法就是開誠布公解決，是唯一能止住這波用論文互相抹黑政治人物或候選人的手法。大眾矚目高虹安論文案，但無論她提出證明或說明都會被挑骨頭，相當耗費社會資源，過去會以論文評斷個人能力與專業，現在卻被當成攻擊手段。

針對民進黨立院黨團行文資策會，要求提供高虹安任職期間資料。賴香伶認為，當時高只是受雇員工非公職人員，立院職權可以調查這種個人隱私？盼民進黨團總召柯建銘撤回此函，不能一聲令下就動用立委職權，使出標準的「查水表」手段，目的非常明顯。

賴香伶說，即使高虹安說得不明白，也能請高再說明或請資策會說明，怎會用立院黨團高規格蒐證施壓，若一位立委都受到如此待遇，那一般百姓的壓力可想而知，看似是立委的公平問政，但拿到資料後的目的，才是大家最擔心且最無法接受的。