繼新竹市前市長林智堅因論文抄襲而遭台大、中華大學「雙殺」後，不少政治人物的論文也接連被爆抄襲。對此，有媒體人在其臉書《文翔政論》直言，綠營卯起來讓抄襲案全國遍地開花，但他們罵得越多，越凸顯一個簡單明瞭的問題，「所以民進黨承認林智堅抄襲了沒？」

九合一選舉「論文門」爭議持續延燒！國民黨新竹市長參選人林耕仁和民眾黨新竹市長參選人高虹安也都被爆出論文有抄襲爭議，其中高虹安更因澄清記者會上一句「不是像什麼中華大學夜間部」，遭綠營連日圍剿。民進黨昨(23)日也在臉書貼出高虹安的「謊言全集」，痛批高虹安多次說詞反覆、往自己臉上貼金的行為，「讓人懷疑，這樣是否能做好一個地方首長的工作？是否能勝任選民的託付？」

有媒體人在其臉書《文翔政論》指出，綠營卯起來讓抄襲案全國遍地開花，但他們罵得越多，越凸顯一個簡單明瞭的問題：「所以民進黨承認林智堅抄襲了沒？」他認為民進黨要擴大打擊範圍，把各種抄都抓進來，那被認證的「抄襲模範」林智堅，蔡英文總統要認證他抄襲了嗎？民進黨桃園市長參選人鄭運鵬說看過論文都會覺得原創，現在要改口了嗎？

網友則表示「民進黨可以網羅各地抄襲名人成立抄襲名人堂，首席就是林智堅」、「民進黨一直亂抹黑別人抄襲，民進黨瘋掉了」。