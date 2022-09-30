民進黨基隆市長參選人蔡適應（圖中）為強化競選總部戰力，向林右昌商借重要幕僚沈詠珮（圖左）及江冠宏（圖右）。（蔡適應辦公室提供／張志康基隆傳真）

距離年底的九合一選舉愈來愈近，基隆市長的選情也陷入膠著；為強化競選總部的戰力，民進黨基隆市長參選人蔡適應向基隆市長林右昌借將，邀請林的重要幕僚沈詠珮與江冠宏加入團隊，強化文宣及組織戰力。蔡適應表示，此舉將可為團隊補強即戰力，並對勝選更有信心。

這次蔡適應借將的對象，沈詠珮是基隆市政府的發言人，對基隆市政及媒體運作相當熟悉；江冠宏則是工策會代理總幹事，過去擔任林右昌的秘書，負責經營基層組織與社團關係。

蔡適應指出，近幾年來，他與林右昌合作讓基隆大進步，在這過程中，與市府團隊的接觸也相當密切。選戰最後關鍵的兩個月，他主動向林右昌市長「借將」，希望能借用林市長兩位得力的助手加入競選團隊，他也感謝林市長一口答應全力支持，而目前沈詠珮、江冠宏均已辭去市府的工作，將於10月起正式進駐蔡適應競選總部。

蔡適應表示，沈詠珮曾是電視台的記者，主跑政治新聞；2018年協助林右昌競選市長連任，之後進入基隆市府擔任發言人，協助媒體事務和政策規畫，歷練相當完整。她也同時是林右昌個人臉書的小編，在社群網路上，為市府及林右晶加分許多。10月起，她將在競選總部擔任「媒體網路組」召集人並兼任競選總部發言人，相信能為選戰添話題與戰力。

此外，為了更強化地方社團組織，蔡適應也借將江冠宏加入競選團隊。他指出，江冠宏是基隆市工策會的代理總幹事，曾擔任林右昌祕書，替林市長經營、深耕後援會、地方社團等組織，也曾投入里長選舉，身段圓融在地方上人緣極佳，也深受林右昌的信賴。進駐競選總部後將擔任「社團組織群召集人」一職。

蔡適應說，非常感謝林市長大方出借兩位大將，延續經驗、為團隊立即注入「大補帖」補強戰力。蔡適應也預告，未來團隊會持續加入更多期待基隆繼續進步改變的生力軍。