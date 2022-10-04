基隆市議會4日進行施政總質詢，市議員藍敏煌建議市長林右昌在卸任後，爭取當交通部長，對基隆未來及國家貢獻都較大。林右昌則回應，對於未來他沒有規畫，但不管會接下什麼工作，「只有一個目標，就是把它做好。」

市議員藍敏煌及副議長林沛祥4日上午都針對基隆捷運議題進行質詢，藍敏煌表示，目前基隆捷運第一階段僅到八堵，但八堵到基隆市區這一段，究竟何時會建，民眾都很關心，希望中央及地方能夠盡快做出決定，不要再拖。林沛祥也指出，基隆捷運第二階段的規畫應盡早開始，並建議可以拉出一條支線通往安樂區的基隆長庚醫院，對應安樂區民眾的通勤需求。

林右昌表示，關於基隆市長卸任後的未來下一步，他真的沒有規畫。對他而言，比較重要的是把眼前的工作做好。至於未來，林右昌說，不管是什麼職務或工作，他都會站在一個基隆人的立場繼續為基隆努力；「不管什麼工作，只有一個目標，就是把它做好。」

至於八堵到基隆端的基隆捷運規畫，林右昌表示，基隆腹地小、限制多，再加上財政限制，不可能像直轄市那樣規畫，因此趁著第一階段進行同時，進行第二階段共識的凝聚，問題就能迎刃而解。

林右昌認為，待基捷第一階段綜合規畫結束，便可以著手進行基捷第二階段的共識凝聚，若能夠在路線的規畫快速取得共識，也有可能併入第一階段的施工。