民進黨立法院黨團日前行文資策會，要求3日內提供民眾黨立委高虹安任職期間的相關資料，引發議論。時常評論時事的藥師林士峰直呼「國家機器動起來囉」，並列出數名民進黨傾全黨之力往死裡打的人，諷刺表示，怎麼越打格局越低。

民進黨團22日行文資策會，要求在3日內函覆高虹安任職確切始末時間、曾參與的所有計畫、歷任單位及接受補助款的工作項目與金額、申請出國次數與國家、目的、時間以及在職進修的紀錄；民進黨立院黨團總召柯建銘也證實此事，並表示資策會當時說高沒侵權，在法律上站不住腳。

對此，林士峰昨(23)日在臉書直呼「國家機器動起來囉」。他提及，有印象民進黨傾全黨之力往死裡打的人，包括前總統馬英九、台北市長柯文哲等人，現在是高虹安，身分從總統、首都市長到市長候選人，「你們怎麼越打格局越低」。

針對民進黨昨(23)日在臉書貼出高虹安的「謊言全集」，林士峰也開酸，全黨追殺一人持續上演，找不到弱點打怎麼辦，「加料」不就得了，「以後要大家怎麼相信民進黨」。