親綠名嘴周玉蔻爆料國民黨前副主席蔣孝嚴曾外遇前中國小姐張淑娟，遭張提告。國民黨立委李德維凌晨在臉書發文呼籲，「懇請張淑娟小姐絕不要撤告」，並提到過去曾建議黨副主席連勝文對周撤告，是「這輩子唯一對不起連勝文的事」。

2013年標榜天然無添加的「胖達人」麵包店，遭爆添加人工香精後，當年10月周玉蔻在政論節目稱連勝文曾到中國大陸替胖達人站台，遭連勝文以說法不實且未經查證，提告求償新台幣500萬元，並要求登報道歉。

李德維表示，連勝文從未到上海幫胖達人站台，當時周玉蔻完全是誣告與抹黑連勝文，若連當時堅持提告，周玉蔻必定敗訴，連可討回公道；也因此，當連提出告訴，周就轉移焦點，不在電視上指控連。

李德維回憶，當時自稱國民黨某高層摯友的資深媒體人蔡玉真不斷致電，稱當時在選台北市長的連勝文，冤家宜解不宜結，希望他勸說連勝文撤告周玉蔻，「我當時真的無知，相信蔡玉真，勸說連勝文真的撤告」。

李德維說，當連勝文撤告一周後，周玉蔻又故態復萌，繼續在電視上無所不用其極攻擊、詆毀連勝文，從那以後，「我這一輩子，自認唯一對不起連勝文的事」，就是因一個完全不熟識的媒體人蔡玉真，妄想冤家宜解不宜結，拜託連撤告周。

李德維表示，多年後看到周玉蔻與蔡玉真在電視上搭檔詆毀前中國小姐張淑娟，真覺得「人善被人欺，馬善被人騎」，對這種惡質、無恥、欺世盜名的媒體人，只有司法可以還公道，希望張此次提告絕對不要心軟，「一定要告倒周玉蔻」。

李德維說，「我當年的經歷，對不起連勝文，就是我一輩子的汙點」。