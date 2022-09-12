台北市長參選人黃珊珊上午出席競選限量應援小物發布會。（黃婉婷攝）

慈濟基金會執行長顏博文透露BNT疫苗採購過程與艱辛，還透露有工商大老勸阻不要買疫苗，不過前衛福部長陳時中強調自己絕無阻擋，台北市長參選人黃珊珊12日還原北市疫苗採購過程，直言不管是慈濟或其他民間企業，相信大家都知道中間關卡在哪，「它只有一個關，叫做中央政府的關」。

黃珊珊上午接受廣播節目專訪時曾說，地方自購疫苗的重點在於，入關時政府同不同意，所以其實不是買不到，而是政府要不要給買，因此她認為慈濟講得沒有錯。

她隨後出席競選限量應援小物發布會後又補充，去年這時候，台北市政府正與疫苗大廠協商疫苗購買事宜，中間進行多次詢價，因此訂出28億的預算，去年5、6、7月時代理商都說有貨、願意銷售，但唯一問題是「他們只跟政府來往」，地方政府若要購買，還是要看中央是否許可。

她指出，當時北市多次發公文詢問，中央便要求採購須符合各種項目，當時面臨的困難和慈濟差不多，也就是中央許可問題和條件問題。後來市府正式編列預算，打算在今年購買疫苗，但去年底中央說已購買4000萬劑，包括次世代疫苗，希望北市不要買，市府才拿中央公文和議會報告，最終預算也被刪除。

至於採購過程是否面臨政府卡關，她強調，只有一個關，就叫做中央政府的關，當時誰都想買疫苗，但「那個關」不是誰都做得到，中間過程包括慈濟等其他成功買到疫苗的民間企業，大家都知道這個關在哪。