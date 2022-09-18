台北市長參選人黃珊珊（中）17日出席2022年「臺北市牛肉麵國際大賞」，並為活動鳴笛開賽。（粘耿豪攝）

國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹日前稱讚，台北市長參選人蔣萬安是百年來最好的參選人，但對手、民進黨參選人陳時中認為，在國民黨民主化後，前總統馬英九才是最佳參選人。對此，無黨籍台北市長參選人黃珊珊18日回應，做「最好的市長」比較重要，蔣萬安則是說聲謝謝後快步離去，未加以評論。

黃珊珊、蔣萬安中午不約而同前往台北興德宮福德正神32周年慶平安餐會，但兩人抵達時間錯開，並未有互動。黃先於12時20分到場，還帶著民眾黨議員參選人吳怡萱拜票，蔣萬安則是在同黨議員吳志剛、郭昭巖陪同下前往參香，致詞時還全程「落台語」，拉近與選民之間的距離。

面對媒體詢問，怎麼看陳時中稱國民黨在進入民主制度以來，最好的台北市長參選人是馬英九。對此，黃珊珊認為，看誰是「最好市長」比較重要，重點是要懂市政、帶動城市未來，而非只是參選人而已；蔣萬安僅回「謝謝」，並未對此事加以評論。

此外，美麗島電子報董事長吳子嘉稱民進黨將全面打負面選舉，黃珊珊認為，這就是她為何要參選的原因，「為了終結藍綠惡鬥，不要都是負面選戰，大家都拿出政策，趕快辯論吧！」

至於新竹市長林智堅將新竹棒球場和台積電做比較，黃珊珊批評，這叫張飛打岳飛，2件事情完全不一樣，一個是精密儀器，一個是一般硬體，且新竹棒球場沒經過驗收導致選手受傷，「認錯就好了，不需要再硬拗。」